Incidente a Rimini: giovane trasportato in elisoccorso al Bufalini

Incidente stradale nel pomeriggio in via Chiabrera a Rimini. Una scooter con a bordo un ragazzo stava percorrendo la strada in direzione mare - monte quando un furgone, che proveniva dal verso opposto, gli ha tagliato la strada. Forte l'impatto che ha scaraventato a terra il ragazzo. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 e un'auto medica che hanno allertato l'elisoccorso per il trasporto del giovane al Bufalini di Cesena. Dalle prime informazioni pare con che il ragazzo abbia riportato un trauma cranico.