Italia, crono-programma per le riaperture; arrivano 1,5 milioni di dosi Pfizer

Governo al lavoro già questa settimana per la definizione di un cronoprogramma per le riaperture. Regioni impegnate sulle linee guida da sottoporre domani all'esecutivo, mentre il premier Draghi incarica il Cts di definire protocolli per le attività che potranno riaprire prima di altre. Si procederà con gradualità, ormai pare sempre più certo già da maggio, per arrivare a riaperture generalizzate dal 2 giugno. Lo conferma il Ministro per gli Affari Regionali Maria Stella Gelmini: “dobbiamo usare cautela – dice - per evitare errori e dover richiudere, ma man mano che il tasso di contagi diminuisce e le vaccinazioni coprono i più fragili dobbiamo riaprire”.

E proprio il tasso di vaccinazione verrà a breve inserito dal CTS tra i criteri di valutazione per il passaggio delle regioni da un colore all'altro. Proprio in queste ore, è iniziata la distribuzione alle Regioni di circa 1,5 milioni di dosi di vaccino Pfizer, arrivate in mattinata presso gli aeroporti di Bergamo, Bologna, Brescia, Roma Ciampino, Milano Malpensa, Pisa e Venezia. Lo comunica il Commissariato all'emergenza Covid che parla di consegne, entro 24 ore, a più di 210 strutture sanitarie in tutta Italia. A Oristano, quindici, tra medici e infermieri, sono indagati dalla Procura per abuso d'ufficio e peculato, con l'accusa di aver somministrato il vaccino Pfizer a propri familiari, che non rientravano tra le categorie aventi diritto.









In Gran Bretagna, intanto, almeno il 55% della popolazione avrebbe anticorpi da Covid; lo riporta la BBC, evidenziando l'impatto sia delle vaccinazioni (oltre 40 milioni di dosi, inclusi 8 milioni di richiami) sia delle guarigioni. E si allarga la sperimentazione per verificare l'efficacia di un possibile mix di vaccini, in particolare, una prima dose di Astrazeneca e una seconda di Pfizer. Mentre dalla Danimarca arriva lo stop definitivo all'uso di Astrazeneca. in Ucraina, terminata la fase di test, è iniziata ieri la somministrazione del vaccino CoronaVac prodotto dalla società cinese Sinovac Biotech.