L'ultimo ventennio di Romagna Acque in un libro curato Alberto Malfitano

Il passato recente di una società che ha subito profondi cambiamenti nella sua gestione. Sono quelli descritti ne “Il nuovo corso dell'acqua”, a cura di Alberto Malfitano, volume che tratta soprattutto un tema fondamentale per il futuro di tutti. Alla presentazione oltre 200 persone tra amministratori e professionisti. L'autore ha illustrato la propria ricerca – che arriva dopo “Il Governo dell’Acqua’, pubblicato nel 2016 –, incentrata sull'ultimo ventennio di vita di Romagna Acque - Società delle Fonti, come occasione per riflettere sull’azienda pubblica che ha avuto fin dalla nascita un obiettivo: fornire ai cittadini un approvvigionamento sicuro e di qualità.

Intervenuti al dibattito anche due ex Sindaci di Rimini, Giuseppe Chicchi e Alberto Ravaioli, preceduti dall'Assessore Gian Luca Brasini e dalla storica dell’economia dell’impresa dell’Università di Bologna, Vera Negri Zamagni. In chiusura Davide Baruffi, Sottosegretario alla Presidenza della Giunta Regione Emilia-Romagna. "Come amministratori abbiamo il compito di riflettere sugli investimenti e di andare a pianificare per mitigare gli effetti del cambiamento climatico, prevenendo i rischi”. Così Tonino Bernabé. Nel servizio, l'intervista al Presidente Romagna Acque.

Nel video l'intervista a Tonino Bernabé, Presidente di Romagna Acque.