La Capitaneria di Porto di Rimini salva tre naufraghi

Missione di salvataggio della Capitaneria di Porto di Rimini nel primo pomeriggio di ieri. Erano circa le 14.40 quando alla Sala Operativa è giunta la segnalazione di un natante a motore con 3 membri d’equipaggio che imbarcava acqua, nelle vicinanze del fiume Marano, a circa 500 metri dalla costa. Tempestivamente la sala operativa della Capitaneria di porto di Rimini ha disposto l’uscita della Motovedetta specializzata nel soccorso in mare.

Giunta in zona ha tratto in salvo i tre naufraghi aggrappati allo scafo del natante, ormai capovolto, agganciando allo stesso un gavitello al fine di segnalare il pericolo. I naufraghi, in buone condizioni ma infreddoliti, sono stati sbarcati nel piazzale Boscovich di Rimini ed affidati al 118 per gli accertamenti del caso.