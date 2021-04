La ministra Gelmini: "Maggio sarà il mese delle riaperture"

Dalla nostra corrispondente Francesca Biliotti

Le riaperture si valuteranno in base ai contagi e all'andamento del piano vaccinale, dice dalle Marche la ministra Gelmini. E a proposito di riaperture, nuove tensioni in centro a Roma, con bombe carta e lancio di bottiglie, per la manifestazione “Io Apro”, organizzata nonostante non ci fosse l'autorizzazione della Prefettura. E mentre tra il 15 e il 22 aprile saranno consegnate milioni di dosi di vaccini all'Italia, tra Pfizer, Moderna, AstraZeneca e il nuovo arrivato Johnson&Johnson, per arrivare almeno a 315 mila somministrazioni giornaliere, gli esperti dell'Agenzia europea del farmaco sono in visita in Russia per approfondimenti sullo Sputnik. E' meno di diecimila l'incremento sui casi totali (9.789) per il classico esiguo numero di tamponi da fine settimana (190.635).







Aumenti contenuti per terapie intensive (3.593, +8) quasi 80 negli altri reparti (27.329, +78). 358 le vittime, sempre tantissime (114.612). La Cina ha inviato in Camerun il primo lotto di vaccini Sinopharm, mentre il Paese africano è alle prese con una nuova ondata di contagi di Covid-19. Non va meglio in Brasile, dove è stata la domenica peggiore da inizio pandemia, 1.824 morti in un giorno, col totale dei decessi salito ad oltre 353mila. Secondo l'Organizzazione mondiale della Sanità la pandemia, nel mondo, è ad un “punto critico”, con le infezioni che crescono in maniera esponenziale.

Nel video l'intervista a Mariastella Gelmini, ministra per gli Affari Regionali