Lavoratori dello spettacolo in piazza: da un anno migliaia sono senza reddito

Dalla nostra corrispondente Francesca Biliotti

I lavoratori dello spettacolo sono scesi in 20 piazze in tutta Italia per dire che è un anno che non lavorano: siamo andati a Rimini e a Roma. Lo slogan usato da Mario Draghi "Whatever it takes" per salvare l'euro è ripreso dagli artisti, che chiedono cultura. “Il teatro è necessario”, dicono, sottolineando come la loro categoria sia stata dimenticata, dai bonus, dai ristori e in generale dall'emergenza. Sono migliaia i lavoratori e le lavoratrici da un anno senza lavoro e senza reddito. Chiedono la convocazione di un tavolo interministeriale per affrontare la questione coi diretti interessati. Anche a Rimini artisti in piazza: in vista del nuovo Dpcm, l'assessore al Turismo, Corsini, pressa affinché dove le condizioni epidemiologiche lo consentano, vengano riaperti anche i luoghi della cultura. Per la presidente dell'assemblea legislativa, Emma Petitti, la candidatura di Rimini a Capitale della Cultura 2024 è la sintesi “di un’esigenza interiore della nostra comunità: di respirare cultura, di approfondire, conoscere, socializzare, includere”.









Nel video le interviste agli artisti Claudia Sorrentino e Jari Croce