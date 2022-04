M5S e Conte creano tensioni in maggioranza, ma Draghi svela i retroscena alla Stampa Estera

Il punto sulla settimana politica italiana di Antonello De Fortuna e Francesca Biliotti da Roma.

Il M5S e Giuseppe Conte in particolare puntano i piedi contro l'aumento delle spese militari, “non è proprio il momento”, dicono, e questo crea notevoli tensioni all'interno del governo. Il presidente del Consiglio Mario Draghi, intanto, ha incontrato i giornalisti della Stampa Estera. Dopo essere stato riconfermato leader del Movimento, Giuseppe Conte ha voluto incontrare Draghi. Davanti alla Stampa Estera, il presidente del Consiglio è apparso serafico: poco prima il Senato gli aveva votato la fiducia sul decreto Ucraina con 214 voti favorevoli, 35 contrari e nessun astenuto, e ha spiegato i retroscena dell'incontro con Conte, specificando che “ad oggi, non c'è nessun problema” in seno alla sua maggioranza. Infine, sull'inflazione che galoppa.

Nel video le interviste a Giuseppe Conte, leader M5S, e Lucio Malan, senatore Fratelli d'Italia, e gli interventi alla Stampa Estera di Mario Draghi, presidente del Consiglio italiano