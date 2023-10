Maggioranza contro giudici, magistrata di Catania sotto accusa: "Stava in piazza contro il governo nel 2018"

Nel video le interviste a Stefano Bonaccini, presidente Regione Emilia-Romagna; Simonetta Matone, deputata Lega; Tommaso Foti, capogruppo deputati Fratelli d'Italia

Misure urgenti di prevenzione per il fenomeno bradisismico nei Campi Flegrei all'attenzione del Consiglio dei ministri che inizia alle 20. Per un'altra emergenza invece, quella dello scorso maggio in Emilia Romagna, si aprono spiragli di accordo. La maggioranza continua a contestare la magistratura, tutti assicurano che non c'è scontro ma poi gli attacchi si sprecano, come quello di Matteo Salvini alla magistrata di Catania che ha ordinato la liberazione di quattro richiedenti asilo: dice di averla riconosciuta in piazza, nel 2018, quando chiedeva lo sbarco degli immigrati dalla nave Diciotti. La Camera approva in via definitiva il decreto Asset: la tassa sugli extraprofitti bancari diventa volontaria, tetto contro il caro voli e nelle grandi città aumento fino al 20% delle licenze di taxi tramite concorso straordinario e procedure più snelle.

