Maltempo, Coldiretti: 50 eventi estremi nell'ultima settimana

Allerta arancione in Emilia-Romagna e Piemonte. Gialla in altre 13 regioni.

Piogge torrenziali, forti venti e valanghe: il maltempo torna a flagellare l'Italia, col ciclone Fedra che imperversa soprattutto al Nord. Un ragazzo di 16 anni è morto sotto una valanga durante un fuoripista a Plan in val Passiria. È la seconda vittima di valanghe negli ultimi giorni in Alto Adige: mercoledì scorso un turista tedesco di 22 anni era morto durante un'escursione di scialpinismo.

Un'altra valanga è caduta nella val di Rhêmes, in Valle d'Aosta, dove è isolato il comune di Rhêmes-Notre-Dame. Oltre 6.000 le persone isolate a causa del pericolo slavine. In Piemonte le forti piogge hanno causato danni nell'Alessandrino, dove l'allerta idrogeologica in alcuni comuni è stata alzata a livello rosso.

Allerta arancione in Emilia Romagna e Piemonte. Gialla in altre 13 regioni. Maltempo che non risparmia nemmeno il sud Italia e le isole: in Sardegna vento gelido e forte da nord ovest e tanta pioggia con punte di oltre 40 millimetri nel Sassarese e Nuorese. Nell'ultima settimana - segnala Coldiretti -si contano 50 eventi estremi nello stivale tra nubifragi e tempeste di vento, confermando un'evidente tendenza alla tropicalizzazione.