Marche: via libera ai cimiteri per animali d'affezione

Via libera nelle vicine Marche ai cimiteri per animali da compagnia. Lo prevede una proposta di legge approvata ieri in Consiglio Regionale.

La realizzazione dei siti potrà avvenire da parte di enti pubblici, di associazioni private o da privati cittadini, con confini comunali o intercomunali. Nei siti cimiteriali non saranno consentite opere murarie e simboli religiosi, solo la posa a terra con una targa ricordo.

Il provvedimento riguarda tutte le specie zoofile domestiche, ovvero cani, gatti, criceti, uccelli in gabbia, cavalli sportivi e altri animali di piccole dimensioni e gli animali certificati Cites. La sepoltura sarà possibile a condizione di un certificato veterinario che escluda il decesso per specifiche patologie trasmissibili all'uomo. Prevista anche la possibilità di cremazione per gli animali.