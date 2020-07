Mattarella: "Non confondiamo la libertà col diritto di far ammalare gli altri"

Il punto sul Covid-19

Il ministro della Salute Roberto Speranza ha prolungato le misure restrittive per chi è stato in Romania e Bulgaria, ed elimina l'Algeria dalla lista di Paesi extraeuropei i cui cittadini hanno possibilità di accesso in Italia, pur con obbligo di quarantena, anche senza i comprovati motivi di urgenza. Interviene anche il presidente della Repubblica sulla necessità di mantenere le precauzioni nei confronti della diffusione del Covid, per dire che “non bisogna confondere la libertà col diritto di far ammalare gli altri. Imparare a convivere col virus – ha aggiunto – non vuol dire comportarsi come se non ci fosse più”.



Continuano infatti ain Italia: ieri quasi 400, di cui, anche a causa del nuovodi un centro di accoglienza alle porte di Treviso, comunque già tutti in isolamento. Risale anche il, passati da 38 a 47 in 24 ore, così come i ricoverati con sintomi, ora 748. Nel mondo gliregistrano altri 1.400 vittime in un giorno, ed oltre 72mila contagi.anche l'ex candidato presidenziale repubblicano, aveva 74 anni. Ilsupera il Regno Unito e diventa ilal mondo per Covid-19, dietro a Usa e Brasile.