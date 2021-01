Matteo Renzi a Mattarella: "No ad elezioni, sì ad un governo, politico o istituzionale"

Seconda giornata di consultazioni al Quirinale, a partire dai partiti minori, come il neo gruppo degli Europeisti appena formato al Senato, che dicono di vedere in Giuseppe Conte l'unica soluzione, mentre chi chiude ad un eventuale Conte-ter è stata Emma Bonino, +Europa, che si è detta disponibile ad un nuovo eventuale presidente incaricato, con autorevole profilo europeista e riformatore, e una maggioranza più ampia. Il più atteso era Matteo Renzi, Italia Viva, che ha detto no a elezioni anticipate, ma sì ad un governo, sia di natura politica sia istituzionale. “Prima di avventurarci su nomi e contenuti però – ha aggiunto – vorremmo sapere qual è la maggioranza che lo compone, e se ritengono Italia Viva parte o non parte della maggioranza, visto che su di noi abbiamo udito parole al limite dell'insulto”.