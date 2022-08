Miglior clima: Rimini nella top 20 italiana

Rimini è nella top 20 delle città in Italia con il clima migliore. Il responso arriva dall’indice del clima pubblicato oggi dal Sole 24 ore. La graduatoria, utilizzata per l’annuale indagine della Qualità della vita del quotidiano economico, prende in esame i 107 capoluoghi di provincia italiani sulla base di dieci parametri meteorologici quali le ore di sole al giorno, indice di calore, piogge: l’obiettivo è quello di fotografare il benessere climatico e di individuare le città in cui si vive meglio grazie alle condizioni di cosiddetto “bel tempo”. La graduatoria vede Rimini posizionarsi al 20esimo posto, prima tra le città emiliano romagnole.

A favorire Rimini il clima marino, elemento che accomuna tutte le città che occupano i primi posti della classifica. Analizzando i diversi parametri, a favorire Rimini sono le poche ondate di calore (cioè sforamenti di 30° di temperatura per almeno 3 giorni consecutivi), il dato che emerge dall’indice di calore, che tiene in considerazione la media annua di giorni con temperatura percepita maggiore a 30 gradi: Rimini conta 49 giorni (15° posizione). Così come le poche giornate di nebbia: solo 25 di media un anno.