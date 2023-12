Miramare: ritrovato in mare il corpo senza vita di un 19enne

Il corpo senza vita di un giovane di origine cinese è stato ritrovato in mare all'altezza del bagno 142 di Rimini. A dare l'allarme, attorno alle 14.30, una ragazza che stava passeggiando sulla spiaggia, quando si è accorta di una sagoma in acqua. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno recuperato il corpo senza vita del giovane. Si tratterebbe di un ragazzo di 19 anni residente a Modena e di origine cinese. E' stato trovato in mare completamente vestito, con uno zaino sulle spalle. I rilievi sono stati affidati alla capitaneria di porto di Rimini, che avrà ora il compito di far luce sulla dinamica della tragedia. Il magistrato di turno Annadomenica Gallucci probabilmente disporrà l'autopsia. Sul corpo non sarebbero stati evidenziati segni di violenza.