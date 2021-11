Montecopiolo e Sassofeltrio diventano comuni dell'Emilia Romagna

L'Emilia-Romagna avrà due comuni in più: Montecopiolo e Sassofeltrio che arrivano dalle Marche. L'Assemblea Legislativa, infatti, ha approvato, a larghissima maggioranza, il progetto di legge della Giunta sul passaggio delle due cittadine in Regione. Entrambi i comuni, con una popolazione totale di 2.400 abitanti, entreranno a far parte della provincia di Rimini. Ora, già definito con legge statale l'ingresso dei due Comuni - che si andranno ad aggiungere alle altre cittadine della Valmarecchia entrate in Emilia-Romagna nel 2009 - parte l'iter per l'approvazione della legge regionale così da arrivare, entro il 14 dicembre, al protocollo d'intesa con la Regione Marche. Il percorso per portare Sassofeltrio e Montecopiolo in Emilia-Romagna era iniziato nel 2007 con un referendum in cui il 'sì' al passaggio di regione aveva superato l'80%.