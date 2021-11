Non fu atto vandalico. L'episodio avvenuto alla Vecchia Pescheria è stato un incidente. Aveva causato una forte reazione di “sdegno collettivo” il danneggiamento di uno degli antichi banchi della Vecchia Pescheria, in centro a Rimini. Ma la caduta di una porzione del bancale in marmo non è stato, come ipotizzato inizialmente, un atto vandalico. E' lo stesso Comune di Rimini, dopo le verifiche da parte degli organismi tecnici, a parlare di un incidente e ad allargare il discorso alla convivenza tra le attività umane e la salvaguardia dei beni storico architettonici. ”Ci sono e ci saranno gli atti amministrativi ma prima di tutto occorre condividere un corpus di regole civili, fondato su responsabilità e amore per questi luoghi, tra istituzione e chi lì ci vive o lavora” scrive l’assessore alle Attività economiche, Juri Magrini, che incontrerà nei prossimi giorni i gestori delle attività che si affacciano sulla Vecchia Pescheria.