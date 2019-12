Non si ferma il maltempo: allerta arancione in Emilia Romagna

Vigilia di Natale con allerta meteo in molte regioni italiane: allerta arancione per il maltempo oggi in Veneto, Emilia Romagna, e Lombardia, mentre di colore giallo in Calabria, Friuli Venezia Giulia e Sicilia. L'allerta è legata alle precipitazioni che sono attese per le prossime ore e vanno a sommarsi a quelle degli ultimi giorni che già hanno messo a dura prova i letti dei fiumi.

Po sotto osservazione, in Emilia, come pure altri fiumi come Reno, Secchia e Panaro, per il deflusso della piena, rallentato anche a causa del livello del mare alto.



A Venezia oggi sono attesi 140 centimetri di acqua alta. Pericolo valanghe marcato sulle Alpi in Friuli Venezia Giulia, moderato sulle Prealpi.