Operazione "Alto Impatto": controlli straordinari per stazioni sicure. Fermato ladro a Riccione

Garantire la tutela e la serenità dei viaggiatori nei loro spostamenti e la sicurezza del trasporto ferroviario. Questi gli obiettivi dell'operazione straordinaria "Alto Impatto" che, il 25 luglio, ha visto impegnati oltre 145 uomini della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza e in tutta Italia. 1148 le persone identificate, 430 i bagagli controllati, 2 le persone denunciate e 2 quelle segnalate per possesso di sostanze stupefacenti.

Nel riminese in particolare sono stati impiegati 15 uomini della Polizia Ferroviaria, che hanno identificato 61 persone e controllato decine di bagagli. L'operazione ha portato all'arresto di un borseggiatore, sorpreso a rubare 30 euro a un viaggiatore nella stazione di Riccione. Durante la perquisizione il ladro, un 32enne polacco, è stato trovato in possesso di 6 telefoni cellulari e vari documenti intestati a cittadini stranieri ed italiani. Da qui la denuncia a piede libero per ricettazione, che si aggiunge a quella per furto aggravato.