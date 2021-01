Ordinanza: 14 Regioni in area arancione, fra cui Emilia-Romagna e Marche. Fondamentale la partita dei vaccini

Il ministro Speranza conferma in arancione 14 Regioni, tra le quali le due che confinano con la Repubblica di San Marino, Emilia-Romagna e Marche; passa in arancione anche la Lombardia, bloccata in zona rossa per un errore, poi rettificato, dei dati elaborati dalla Regione che ha fatto nascere class action di commercianti e imprenditori. Restano gialle 4 regioni Campania, Basilicata, Molise e Toscana oltre Provincia autonoma di Trento. L'ordinanza firmata oggi e in vigore fino ai prossimi 15 giorni.

Sul fronte contagi l'Emilia Romagna è sostanzialmente stabile, ma raddoppiano rispetto a venerdì in provincia di Rimini, da 97 a 188. 4 i morti all'Infermi, tra cui un uomo di 67 anni. L'Rt medio in Italia è sceso sotto 1 (0,97), dopo cinque settimane di crescita e il direttore della Prevenzione del ministero della Salute, Rezza, parla di un'indicazione positiva ma afferma - nonostante il calo dei ricoveri e delle terapie intesive - che l'epidemia è ancora "fuori controllo, perché non si riesce a fare il tracciamento". 13.331 i nuovi casi di Covid in Italia nelle ultime 24 ore, 488 i morti.

La partita si gioca tutta sui vaccini: nel pomeriggio vertice con le Regioni per un aggiornamento sui piani. Lunedì la Commissione europea ha convocato una riunione del Comitato direttivo per discutere dei ritardi nelle consegne con AstraZeneca. “Ricorreremo a tutti gli strumenti e a tutte le iniziative legali, come già stiamo facendo con Pfizer” ha detto il premier Conte, che parla di gravi violazioni contrattuali. Nonostante i rallentamenti tuttavia l'Italia è seconda per vaccini fatti dopo la Germania: 40mila - ha spiegato il presidente del Consiglio superiore di sanità Franco Locatelli - hanno completato la prima e seconda dose.