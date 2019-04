Paganello 2019: in spiaggia a Rimini esplode la frisbee-mania

In queste ore in spiaggia è più facile trovare cittadini da fuori Regione o da altri Stati che riminesi. Sono i giorni del Paganello: la coppa del mondo di frisbee arrivata all'edizione 2019. Gente da ogni parte del mondo, dall'Europa agli Stati Uniti fino al Giappone, 122 squadre iscritte e oltre 1500 atleti che fino a lunedì 22 aprile si sfideranno in riva al mare. E c'è chi, tra un tiro e l'altro sotto al sole, approfitta e si tuffa in acqua per un bagno rinfrescante, per non dire gelido.

Nel servizio, le voci degli atleti che, da diverse zone italiane, si sono ritrovati in Riviera per sfidarsi a colpi di frisbee