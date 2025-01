Peschereccio incagliato a Cesenatico: salvati i quattro membri dell'equipaggio

Nel video le immagini della Capitaneria di Porto

Questa mattina, alle ore 06:00, la Capitaneria di porto di Rimini ha ricevuto una richiesta di soccorso dall’equipaggio del peschereccio "Calimero Sampa" della marineria di Cesenatico, incagliato sulla scogliera a circa 250 metri dalla costa di ponente del porto di Cesenatico.

L’unità, lunga circa 20 metri, si è adagiata sul fondale marino per cause ancora da accertare. La Guardia Costiera di Rimini e Cesenatico è intervenuta con la motovedetta CP 842 e il battello GC B142 per trarre in salvo i quattro membri dell’equipaggio, un italiano e tre tunisini, che si erano rifugiati sulla tuga del peschereccio inclinato sul lato destro.

Le operazioni, rese difficili da bassi fondali, mare mosso e detriti alla deriva, si sono concluse dopo 45 minuti con il trasbordo dei naufraghi sul gommone e il successivo sbarco a terra. Visitati dal personale del 118, sono stati trasferiti in via precauzionale all’Ospedale di Cesena per controlli più approfonditi.

L’Autorità marittima ha avviato un’inchiesta amministrativa per chiarire le cause dell’incidente e ha diffidato l’armatore del peschereccio a intraprendere azioni per garantire la sicurezza della navigazione e la tutela dell’ambiente marino.