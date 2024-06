Picchia e cosparge di benzina la ex e il nuovo compagno: arrestato 30enne

Aveva pesantemente perseguitato l’ex fidanzata e il nuovo compagno di lei. La Polizia di Rimini ha arrestato un 30enne albanese. La vicenda risale all’estate scorsa e le indagini hanno permesso di ricostruire le offese, diffamazioni, vessazioni e gravi minacce messe in atto dall’uomo.

Il tutto culminato il 24 luglio quando la coppia era stata prima picchiata selvaggiamente da un gruppo di quattro uomini col volto travisato, poi cosparsa di benzina con l’intenzione di dar loro fuoco. Solo l’intervento di alcuni vicini di casa, aveva scongiurato il tragico epilogo. Non era la prima volta che il 30enne usava il fuoco contro la ex. In precedenza aveva dato alle fiamme la sua auto.

Il tutto insieme ad una serie di episodi persecutori e minatori. Il 30enne aveva anche progettato di scatenare una faida familiare per costringere l’ex fidanzata a fare ritorno insieme nel paese d’origine per chiudere “pacificamente” la vicenda, acquistando anche un biglietto aereo a suo nome.

Nel giro di poco tempo l’uomo era stato identificato dalla Polizia ma, nonostante ciò, il 30enne aveva fatto perdere le sue tracce allontanandosi dall’Albania. Pochi giorni fa è stato rintracciato ed arrestato dalla Polizia albanese in accordo con i colleghi italiani. Il 30enne, in attesa di estradizione, deve rispondere di atti persecutori aggravati, incendio aggravato in concorso e lesioni personali gravi ed aggravate.