Pil 2019, nell'ultimo trimestre ancora un calo dello -0,3%

Cala il Pil nell'ultimo trimestre 2019, -0,3%, “ma il 2020 sarà migliore”, promette il ministro dell'Economia Gualtieri, ribadendo l'intenzione di “fare una riforma fiscale che riduce le tasse a qualcuno e non le aumenta a nessuno”. In maggioranza continuano le tensioni sulla riforma della giustizia, che blocca la prescrizione dopo la condanna di primo grado: dopo le minacce al ministro Bonafede, Matteo Renzi puntualizza però di non volere far cadere il governo.

Intanto Roma inizia le celebrazioni per i suoi 150 anni di vita, al Teatro dell'Opera c'era anche il presidente della Repubblica Mattarella, che in questi giorni festeggia i suoi 5 anni al Quirinale. Mandato ormai in discesa dunque, ed anche se manca un biennio pieno, sono già iniziate le discussioni, e le trattative, per trovare un sostituto.

Roma festeggia, ma avrebbe ben poco da festeggiare: dopo 319 giorni di chiusura, ha riaperto la fermata metro del centro, Barberini, ma solo per i passeggeri in uscita. Non si entra ancora.Chiusura dovuta alle scale mobili non funzionanti, ma un anno non è evidentemente bastato. Sorte quasi identica l'aveva avuta la fermata di Repubblica.

E sempre nella Capitale si riuniscono i sovranisti, premier ungherese Orban in testa, che ha già incontrato il presidente del Consiglio Conte e la leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni, la quale tiene a puntualizzare i rapporti del suo partito con la Lega.

Nel video l'intervento di Giorgia Meloni, deputata di Fratelli d'Italia