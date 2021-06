Potenziati i servizi di vigilanza estiva, la sindaca Tosi ringrazia

"In base al piano per il potenziamento dei servizi di vigilanza estiva 2021, licenziato dal Ministero degli Interni, la sicurezza alla stazione di Riccione sarà potenziata con l'invio di 6 agenti di polizia dal primo luglio fino al 31 agosto. Un aiuto certamente importante per far vivere in tranquillità e serenità i turisti e i cittadini. Per questo vorrei ringraziare il Capo della Polizia, il prefetto Lamberto Giannini, il prefetto di Rimini, Giuseppe Forlenza e il Questore di Rimini, Francesco De Cicco". Lo ha detto il sindaco di Riccione, Renata Tosi apprendendo che nel piano per il potenziamento dei servizi di vigilanza estiva 2021, oltre ai sei agenti di Polizia Ferroviaria per la stazione di Riccione saranno inviati in provincia di Rimini (quindi in totale sia per il capoluogo che per i Comuni di Riccione e Bellaria) 46 poliziotti di rinforzo.









"La mia Amministrazione ha sempre dato priorità alla necessità di garantire vacanze serene ai turisti e lavoro in sicurezza agli operatori turistici di Riccione, prosegue il primo cittadino. Da tempo in ambito di G20 Spiagge abbiamo proposto una soluzione definitiva al problema della richiesta di rinforzi di Forze dell'ordine, attraverso il riconoscimento dello status di città balneare che ci accomunerebbe in estate alle grandi città. Quindi rinnovo i miei ringraziamenti e alle donne e agli uomini delle Forze dell'Ordine dico benvenuti".