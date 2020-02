Prescrizione, Renzi "Non vogliamo lasciare il governo"

@Ansa

L'accordo a tre Pd-M5s-Leu sulla prescrizione non avrebbe i numeri secondo Matteo Renzi. Sul governo, Renzi smentisce le indiscrezioni che parlano di un appoggio esterno di Italia viva. "Noi non vogliamo lasciare.Poi se il presidente del Consiglio vuole che lasciamo - minaccia - ci mettiamo un quarto d'ora" . L’intesa raggiunta prevede il blocco della prescrizione dopo due condanne, in primo grado e in appello. Ma Italia viva continua ad opporsi, lasciando ad ogni ipotesi il futuro del governo. Il presidente del Consiglio Conte precisa "Dialogo aperto, ma arriva il momento delle decisioni".

Ad Italia Viva replica anche il ministro Alfonso Bonafede, nel video l'intervista.