Pronti per l'estate, Federalberghi Rimini: "Occupazione hotel a +9%, ma non si trovano lavoratori"

L'intervista a Patrizia Rinaldis

La Riviera si prepara al turismo estivo, dopo settimane di meteo incerto. Secondo Federalberghi nazionale a giugno andranno in vacanza oltre 15 milioni di italiani, per un giro d'affari di 10 miliardi di euro. L'agenzia AlbergatorePro parla del 51% di camere di hotel già occupate per tutta la stagione.

Le spiagge romagnole restano le preferite dei villeggianti italiani, con in testa Rimini e Riccione. A seguire: Sardegna e Puglia. Gli stranieri prediligono invece Taormina, Cefalù e la Costiera Amalfitana. A luglio "abbiamo il 64 per cento di occupazione per i 3 stelle e 57 per cento per i 4 stelle - spiega Patrizia Rinaldis, presidente Federalberghi Rimini -. Ad agosto siamo sul 49 per cento e, a settembre, al 32 per cento per i 3 stelle e al 35 per cento per i 4 stelle. In ogni caso, i dati sono superiori, in media, del 9% rispetto allo scorso anno".

Altro tema caldo: il lavoro. Camera di Commercio stima che, in Romagna, tra giugno e agosto, arriveranno 33.400 assunzioni. Una quota rilevante riguarderà proprio i servizi, quindi anche il settore ricettivo. Ma gli operatori tornano a denunciare difficoltà nel trovare personale.

