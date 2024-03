Pullman perde il controllo sull'A1, morto un 19enne

Un incidente che ha coinvolto un pullman Flixbus si è verificato nella notte, verso le 2.45, in A1, tra Modena Sud e Valsamoggia, al chilometro 174 in direzione sud e un passeggero del mezzo è morto, un 19enne di origini congolesi. Ci sono anche sei feriti, nessuno è grave.



Il mezzo era partito da Milano con direzione Roma. I rilievi e l'intervento sono stati curato dalla polizia stradale, sottosezione Bologna Sud. La prima ricostruzione della dinamica indica che l'autobus ha fatto tutto da solo, perdendo il controllo e finendo contro il new jersey in cemento sul lato destro della carreggiata, per motivi da accertare.



È rimasto chiuso per tutta la durata delle operazioni di soccorso il tratto dell'A1 dove c'è stato un incidente stradale, tra Modena e Valsamoggia. Il pullman, riferiscono i vigili del fuoco, ha impattato contro la barriera laterale per cause al vaglio. La squadra dei vigili del fuoco di Vignola è intervenuta per liberare dalla cabina alcune persone rimaste incastrate e fornire illuminazione e supporto logistico al 118 accorso con eliambulanza, automedica e quattro ambulanze e alle varie pattuglie della Stradale.