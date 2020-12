Punta Marina: rissa in un bar, 39enne ricoverato in condizioni gravi

Una rissa è scoppiata, ieri pomeriggio attorno alle 16 in un bar a Punta Marina, in provincia di Ravenna. All'origine di tutto una lite fra due amici, italiani, per cause ancora sconosciute. Uno dei due ha sferrato un pugno violentissimo a un 39enne, che è crollato a terra ed è rimasto incosciente. Il Pronto Soccorso è intervenuto prontamente per trasportare l'aggredito all'Ospedale Bufalini di Cesena, in cui si trova ricoverato in gravissime condizioni. Sul posto la Polizia per i rilievi. Le forze dell'ordine impegnate anche nella ricerca dell'aggressore, fuggito subito dopo la rissa.