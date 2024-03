Rapina al fratello del sindaco di Rimini, arrestato 26enne

Aggredito e rapinato, in un sottopasso pedonale, il fratello del sindaco di Rimini. E' accaduto, nel sottopasso di via Madrid a Miramare, il 26 gennaio scorso, quando Karim, fratello del sindaco Jamil Sadegholvaad, è stato prima spintonato a terra e poi rapinato di 50 euro da un 26enne originario del Mali. Il presunto rapinatore è stato arrestato il 29 febbraio dai Carabinieri di Rimini, anche se il 26enne ha negato tutte le accuse.

La sera del 26 gennaio, la vittima era stata avvicinata a bordo del bus dal giovane malese che gli si era seduto vicino. Dal metrò di costa, i due sarebbero scesi alla stessa fermata di Miramare, il presunto rapinatore avrebbe poi seguito la vittima nel sottopasso pedonale di via Madrid, lo avrebbe aggredito alle spalle, spinto a terra e dopo una breve colluttazione gli avrebbe portato via il denaro. Ad incastrarlo i video di sorveglianza del Metromare. Infine in base alla ricostruzione degli investigatori del Nor dei Carabinieri di Rimini, la vittima sarebbe stata soccorsa da un passante.

Il 26enne sarebbe lo stesso giovane che qualche giorno dopo, il 12 febbraio era stato arrestato per un'altra rapina ai danni di un turista, vicino ad un distributore di sigarette. Il giovane aveva strappato dalle mani del malcapitato i 50 euro mentre li inseriva nel distributore. La banconota si era strappata e il 26enne quando era stato arrestato aveva ancora con sé i 50 euro riconoscibili perché strappati in un angolo.