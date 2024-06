Rimini: agente fuori servizio sventa furto e viene ferito

Nella prima mattinata di ieri un poliziotto fuori servizio ha sventato un furto in pizzeria di Rimini. Verso le 5 del mattino, l'uomo ha sentito rumori provenire dalla strada. Sceso per verificare, ha sorpreso due persone che, con cacciavite e un tombino in ghisa, cercavano di forzare e sfondare la porta dell'esercizio. L'agente si è così qualificato, intimando ai due di fermarsi. Uno è fuggito durante una colluttazione, mentre l'altro gli si è scagliato addosso colpendolo alla spalla col cacciavite.

Nonostante le ferite, il poliziotto è riuscito ad immobilizzare il malfattore e a chiamare le Volanti della Questura. L'arrivo dei colleghi non è però servito a calmare l'uomo, cittadino straniero, che ha continuato a mostrare un atteggiamento violento, sia fisico che verbale, fino al suo arrivo in Questura. Questa mattina il giudizio per direttissima dove ha dovuto rispondere dei reati di tentato furto aggravato in concorso con persona rimasta ignota, resistenza a Pubblico Ufficiale e lesioni aggravate finalizzate alla resistenza.