Rimini contro la violenza di genere nell'incontro: “La gelosia non uccide”

Davanti ai figli di quella che è solo l'ultima vittima, per “un fatto che ha scosso la comunità” – dice il vice-sindaco di Rimini Chiara Bellini, che ha voluto l'incontro, focus sulla violenza di genere. Per il Presidente dell'Assemblea Legislativa dell'Emilia-Romagna, Emma Petitti è “emergenza sociale e culturale” - dice -, evidenziando il valore della Rete.

E parte da qui il Questore di Rimini, Rosanna Lavezzaro: “O si vince o si perde tutti. Dobbiamo entrare nell'ottica che si tratta di un fenomeno talmente diffuso che abbiamo bisogno di quanti più occhi possibile sul territorio, e di quante più antenne dritte possiamo avere. Abbiamo una sezione della Squadra Mobile, la seconda Sezione - reati contro la perdona – che si occupa in pianta stabile esclusivamente di questo tipo di segnalazioni”.

Strumenti legislativi e servizi sul territorio: il Comandante Provinciale dell'Arma, Mario La Mura, ricorda le tre stanze d'ascolto attive in Provincia, la formazione di 400 sottufficiali, ma anche l'azione sui soggetti maltrattanti: “I fatti di cronaca – dice Donato Piegati di “DireUomo, Spazio Ascolto Maltrattanti - portano alla ribalta una questione che è un fatto culturale di cui occuparsi 365 giorni l'anno. Le donne lo stanno facendo da decenni, è importante che gli uomini comincino a fare un lavoro con gli uomini e per gli uomini”.

Rete con le istituzioni; insieme al terminale, fatto dalle Associazioni e dai Servizi territoriali: “L'azienda è molto sensibile alla tematica della violenza – dice Elisabetta Pillai, Responsabile Area Sociale Interdipartimentale Dsdia dell'AUSL della Romagna - Da 20 anni abbiamo percorsi strutturati nei consultori, sia percorsi ospedalieri, cui si aggancia la rete territoriale, quindi le forze dell'ordine o i Pronto Soccorso e i Centri antiviolenza”.

Parla Elvira Ariano del Direttivo di “Rompi il Silenzio Onlus”: “La responsabilità di reagire alla violenza è di tutti – dice - soprattutto nella narrazione. Il titolo di questo incontro è 'La gelosia non uccide'. Siamo tutti gelosi – riflette la Ariano - e se tutti i gelosi uccidessero, non ci sarebbero abbastanza carceri, né abbastanza cimiteri. Non è la gelosia che uccide. E' come dire alle donne: 'se avrete desiderio di chiudere una storia, meritare la morte'. Non è la gelosia che uccide, è la volontà di potere che uccide”.

Nel video, le interviste al Questore di Rimini, Rosanna Lavezzaro; a Donato Piegari, di “DireUomo – Spazio Ascolto Maltrattanti; ad Elisabetta Pillai, Responsabile Area Sociale Interdipartimentale Dsdia dell'AUSL della Romagna; a Elvira Ariano, del Direttivo di “Rompi il Silenzio Onlus”