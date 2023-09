Rimini: delfino neonato trovato morto sulla spiaggia

Nella mattinata di ieri a Rimini, sulla riva del Marano Beach 135-136, è stato trovato un delfino neonato morto. A pubblicare la foto sui social il bagnino Fausto Ravaglia. Il piccolo aveva ancora il cordone ombelicale attaccato, che fa ipotizzare che il decesso sia avvenuto per via di un parto problematico. La Capitaneria di Porto, avvisata dal bagnino, ha avvisato la Fondazione Cetacea di Riccione, che ha chiesto di poter eseguire il recupero dell'animale e indagare sulle cause del decesso. Allertato anche il Cert dell’università di Padova. Rimane preoccupazione anche per le condizioni della madre, che potrebbe aver riportato conseguenze per via del parto difficile. L'ultimo decesso di delfini in riviera risale allo scorso aprile, quando ne emersero due assieme sulla spiaggia riminese.