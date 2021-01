Rimini: folgorato mentre scolpisce il legno, muore 52enne

Un uomo di 52 anni, originario della Svizzera ma residente in via Vanzi a Rimini, si trovava in garage con un alcuni amici per lavorare ad una scultura di legno, quando è rimasto folgorato da una scarica elettrica. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo, dopo aver smontato un forno a microonde ne avrebbe utilizzato un componente elettrico con un adattatore per scolpire il legno: la scarica letale sarebbe stata provocata da un cortocircuito. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e una pattuglia della Polizia di Stato. Nonostante i tentativi di rianimarlo, il medico non ha potuto far altro che constatarne il decesso.