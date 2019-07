Rimini: mare color ruggine, tutta colpa di un'alga

Negli ultimi giorni, in alcuni tratti del litorale riminese, il mare si presenta di colore rossastro. A creare questo “effetto ruggine” è la fiorita della microalga Fibrocapsa japonica. Si tratta di un fitoplancton che "fiorisce soprattutto vicino alla costa - spiega Carla Rita Ferrari, responsabile per Arpae dirigente della struttura tematica oceanografica Daphne - favorita dalla temperatura alta dell'acqua del mare". A contribuire alla fioritura della microalga sono alcune caratteristiche come il mare calmo e l'irraggiamento, motivo per cui il fenomeno è più visibile nel pomeriggio.

Si tratta di un fenomeno naturale che non è assolutamente dannoso per la salute. A causa dei cambiamenti climatici e del riscaldamento delle acque, questa alga, tipica dell'Indonesia, si è ben adattata anche ai fondali bassi dell'Adriatico. "Mercoledì - prosegue Ferrari - sono stati eseguiti dei prelievi in mare dall'Asl di Rimini. I campioni li abbiamo analizzati e quindi abbiamo confermato la presenza di questa microalga". I bagnanti non devono però temerla. L'unica “controindicazione” è la possibile sensazione oleosa durante la nuotata. L'acqua, oltre a risultare meno limpida, risulta infatti più vischiosa, per la capacità di questa microalga di possedere un involucro gelatinoso.