Rimini: oltre 30 persone si tuffano in mare per il bagno di Capodanno

A Rimini per il tradizionale bagno di Capodanno si sono tuffate oltre 30 persone per iniziare il 2023 'lavandosi di dosso' ciò che rimaneva del 2022. A Riccione, invece, sono più di cento le persone che si sono buttate in mare per celebrare l’arrivo del nuovo anno, circondate dal “tifo” di incoraggiamento di alcune migliaia di curiosi assiepati sulla spiaggia davanti a piazzale Roma. Il colpo d’occhio di Riccione quando mancano pochi minuti al mezzogiorno del primo giorno dell’anno è un spettacolo. Trovare posto per parcheggiare in centro è un’impresa. E’ strapieno di gente ovunque: viale Ceccarini e il lungomare sono invasi.

Nella foto sottostante le persone che si tuffano a Riccione, nel video quelle di Rimini