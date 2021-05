"Rimini Ouagadougou": presentato il remix della hit di Lu Colombo

Sentiamo Lu Colombo

Non poteva che essere Rimini la città dove presentare ufficialmente il remix della hit di Lu Colombo che nel 1985 ha conquistato l’Europa, vincendo il Festival Della Canzone di Saint Vincent: Rimini Ouagadougou' . La nuova versione si unisce al mondo del rap riminese con gli artisti Fadamat, Word e Callaman che hanno re – interpretato e attualizzato i testi in piena libertà.

Progetto che verrà presentato in tutto il mondo realizzato, non a caso, nell'anno dei festeggiamenti per i 40 anni della canzone che più di tutte ha contraddistinto la carriera di Lu Colombo: Maracaibo.

Nel servizio l'intervista a Lu Colombo (Cantante)