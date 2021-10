Rimini pronta alla beatificazione di Sandra Sabattini

Rimini si prepara a vivere la beatificazione di Sandra Sabattini, la prima fidanzata beata. Il suo ragazzo era di San Marino. “Aveva un sguardo che avrebbe bucato lo schermo ed un portamento che oggi definiremmo 'minimalista'", Monica Zanni, vice presidente di APG 23, descrive l'umanità di Sandra Sabattini, a pochi giorni dalla beatificazione: il 24 ottobre in basilica cattedrale. Era poco più di una bambina quando incontrò don Oreste Benzi: da allora Sandra dedicò la sua vita agli emarginati. Morì in un incidente stradale, a soli 22 anni.







Era una vita piena la sua; gli studi di medicina, gli amici, il ragazzo Guido, che era di San Marino. Fu lui a conservare un capello della fidanzata in una scatola e l'unico resto mortale di Sandra sarà portato in processione dall'ex presidente della Provincia Stefano Vitali, per cui è stata riconosciuta la guarigione miracolosa da un tumore per intercessione della Sabattini: “Sandra ha cambiato la mia vita non solo perché mi ha guarito. Ma perché da allora il mio impegno più grande è quello di imitarla” I santi non sono santini ha detto in conferenza stampa Mons. Andrea Lambiasi vescovo di Rimini, richiamando alle grandi doti di umanità della riminese Sandra, la prima fidanzata beata.