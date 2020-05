Rimini: sospetto spacciatore fugge, poliziotto spara in aria a Rimini

La Squadra mobile della Questura di Rimini ha fermato questa mattina un uomo per spaccio di droga, dopo che un agente ha esploso in aria un colpo di arma da fuoco. E' successo a mezzogiorno a Borgo San Giuliano, in via Zavagli, dove a quanto pare il colpo di pistola è stato udito distintamente dai residenti e da alcuni passanti in quel momento in strada. Stando ad una prima ricostruzione, la polizia di Stato, durante un'indagine antidroga, aveva individuato il domicilio dell'uomo, che al momento si trova presso la Questura di Rimini, ma né fermo di polizia né arresto sono ancora stati confermati. I poliziotti gli avrebbero intimato l'alt ma lui non si è fermato e ha iniziato una breve fuga verso la zona mare. Quando uno degli agenti ha esploso il colpo in aria, si è subito bloccato ed è stato raggiunto e portato in Questura, dove sono in corso verifiche.