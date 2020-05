Rimini: uomo si incatena per protestare contro l'installazione di un ripetitore

le immagini della protesta

Si incatena a una panchina per protestare contro l'installazione di un'antenna per le telecomunicazioni. E' successo a Viserba dove un uomo ha scelto questa forma di protesta nei momenti in cui gli operai si stavano preparando a issare il ripetitore sul tetto di un hotel. Antenna che è poi stata posizionata, mentre il cittadino spiegava le ragioni del gesto. Malcontento anche tra chi risiede nella zona. Chi protesta lamenta un numero eccessivo di ripetitori sul territorio e invita a non posizionarne in una zona che lavora con il turismo.