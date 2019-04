Roma: migliaia di giovani in piazza per sciopero del clima

A Roma, in piazza del Popolo, la grande manifestazione Fridays For Future, gli scioperi del venerdì per il clima ispirati da Greta Thunberg. Per la questura i partecipanti, soprattutto giovani e giovanissimi, sono 3.500, per gli organizzatori circa 10 mila. Atteso l'intervento della giovane attivista svedese. Il palco è alimentato con l'elettricità 'pulita' prodotta da 120 ciclisti. "Ieri al Senato non c'era una adeguata rappresentanza di Fridays For Future", lamenta dal palco una giovane rappresentante del movimento.