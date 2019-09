San Giuliano: lunedì interruzione temporanea all'erogazione d'acqua

L'Hera informa che a Rimini, in zona San Giuliano, dalle 9 alle 12 di lunedì 30 settembre, verrà interrotta l'erogazione d'acqua per un intervento di manutenzione manutenzione della rete idrica. In particolare i lavori riguarderanno le vie Cenci (da via Predil a via Spluga compresa), Valbella, San Bernardo, San Gottardo e Spluga nel tratto compreso fra viale Cenci e il Parco XXV Aprile. Hera avvisa che nella zona, dopo l'intervento, potranno verificarsi temporanee irregolarità nella fornitura dell’acqua, come bassa pressione o alterazione del colore, ma assicura che l'acqua rimarrà potabile.