Santarcangelo: rapina in pieno giorno a un supermercato

Questa mattina, poco dopo le 9, un uomo ha preso di mira il supermercato Despar, situato in via Tomba a San Martino dei Mulini, in provincia di Santarcangelo di Romagna. Il malvivente ha minacciato il cassiere con un taglierino, costringendolo a consegnare i guadagni della giornata. Una volta ottenuti i soldi il rapinatore è fuggito, facendo perdere le sue tracce. Sul caso ora indagano i Carabinieri che, una volta ottenuta la descrizione del malvivente, sono partiti alla sua ricerca. Al vaglio anche i filmati delle telecamere a circuito chiuso.