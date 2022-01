Scuola: rientro in Italia confermato fra il 7 e il 10 gennaio

Nessuno slittamento, gli studenti italiani torneranno a scuola fra il 7 e il 10 gennaio, come previsto. La quarta ondata della pandemia non accenna a placarsi ma il governo italiano mantiene la linea rigorosa e conferma il calendario scolastico, seppure probabilmente con alcune modifiche almeno per quanto riguarda quarantene e distinzioni tra vaccinati e non nelle classi. Respinta quindi la richiesta del presidente della Campania De Luca, che aveva parlato di 20-30 giorni di stop.

A chiudere definitivamente le porte alla proposta è palazzo Chigi, la cui linea - ribadita più volte nei giorni scorsi dal ministro dell'Istruzione, Patrizio Bianchi - è quella di tenere aperte le scuole e relegare la didattica a distanza solo alle strette necessità.

Il tema del rientro nelle classi sarà anche al centro del confronto di oggi tra i governatori nella Conferenza delle Regioni e nell'incontro in programma tra il ministro Bianchi e i sindacati, in cui si affronterà anche la richiesta di estendere il super Green pass sul lavoro. Sono in corso approfondimenti tecnici per capire la portata di una decisione simile su tutto il mondo del lavoro, in particolare sul privato dove potrebbero esserci maggiori criticità e resistenze.