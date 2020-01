Scuole sicure: proseguono i controlli a contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti in ambito scolastico

Nel quadro degli obiettivi del progetto Scuole sicure, proseguono i controlli della Polizia locale riminese che, specie con l’Unità cinofila, staziona davanti agli istituti scolastici riminesi. Fortunatamente dalla riapertura dell’anno scolastico non si sono verificati rinvenimenti, ma anche per questo, per mantenere alta la forza della dissuasione, l’attività proseguirà con cadenze plurisettimanali, e se ieri mattina il controllo si è sviluppato davanti al centro studi di Viserba solo qualche giorno prima è stato condotto davanti al liceo scientifico Einstein.