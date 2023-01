Senato imbrattato, via alla ripulitura, La Russa chiede più sicurezza

La giornata politica raccontata dalla nostra corrispondente Francesca Biliotti

“E' finita l'Italia che si accanisce con chi rispetta le regole e fa finta di non vedere chi le viola sistematicamente”. La presidente del Consiglio Meloni interviene sui social nel giorno in cui entra in vigore il decreto con la stretta sulle Organizzazioni non governative, che rimanda, dice, allo stretto rispetto del diritto internazionale, “il quale non prevede che si possa fare traghetto nel Mediterraneo – aggiunge – e fare la spola per trasferire gente da una nazionale all'altra”. Come rimarcato poi nella conferenza di fine anno, si va avanti sulle riforme costituzionali per arrivare ad un presidenzialismo, vecchio progetto dello stesso Berlusconi, ricorda il ministro degli Esteri Tajani. Già iniziati i lavori di ripulitura della facciata del Senato imbrattata lunedì dagli ambientalisti, il presidente La Russa ha chiesto maggiore sicurezza, compito affidato ai questori, ma senza chiudere Palazzo Madama, ha puntualizzato.

Nel video l'intervista a Antonio Tajani, ministro degli Esteri