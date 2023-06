Si chiude il RiminiWellness: focus su sport e benessere

Sono state oltre 1.500 le ore di allenamento nei 28 padiglioni della fiera durante la quattro giorni del RiminiWellness, la manifestazione internazionale di Italian Exhibition Group dedicata a fitness, sport e benessere arrivata alla 17° edizione. Per il numeroso pubblico di sportivi e appassionati che hanno raggiunto Rimini tanti gli appuntamenti: da debutti assoluti come l'Hyrox, nuova disciplina che sta rivoluzionando il mondo fitness, ad attività già note come crossfit, yoga, discipline olistiche e pilates.

Focus particolare su sport e benessere a partire dallo studio di fattori ambientali che possono influire nella salute. Confronti anche tra esperti e professionisti del settore per unire il mondo del fitness a quello delle palestre in un ottica di medicina preventiva.

Oltre 1.500 le ore di allenamento e 200 gli appuntamenti settoriali, 28 i padiglioni (l'intero quartiere fieristico riminese) e 170mila i metri quadrati tra aree interne ed esterne, delegazioni provenienti da 70 paesi e 300 brand espositori. Oltre 240 gli eventi sul territorio del 'fuorisalone' RiminiWellness Off. Sul fronte dei media si sono registrati 270 milioni di contatti (+30% sul 2019) tra centinaia di servizi tv e radio, pezzi su stampa trade, giornali online e non, e canali web. L'evento ha rappresentato anche la simbolica apertura di una stagione estiva sulla quale tutto il territorio romagnolo ha fatto riferimento dopo la tragedia dell'alluvione. Sui social la copertura totale è stata di oltre 4,5 milioni di reach. Circa 8.000 i download della app RiminiWellness e oltre 35.000 le visualizzazioni al catalogo espositori. RiminiWellness tornerà nei padiglioni della fiera di Rimini per la 18esima edizione dal 30 maggio al 2 giugno 2024.