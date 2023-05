Silvio Berlusconi sta meglio: probabili dimissioni dall'ospedale domani o giovedì

Dalla nostra corrispondente Francesca Biliotti

Alla Camera è iniziata la discussione sul decreto Cutro, col governo che ha posto la fiducia. Coi voti del centrodestra anzi, è stata approvata la chiusura anticipata della discussione generale, senza cioè che tutti i deputati iscritti fossero intervenuti. L'opposizione resta molto critica sul provvedimento. A Palazzo Chigi la presidente del Consiglio Meloni ha ricevuto il cancelliere austriaco Karl Nehammer: l'Italia è il secondo partner commerciale dell'Austria dopo la Germania, ma oltre all'economia si è parlato soprattutto di Europa e della proposta del nuovo patto di stabilità. “Prima di definire le nuove regole – ha detto Meloni – non si può non tenere conto di quanto lo scenario sia cambiato”. Infine buone notizie per Silvio Berlusconi, che dopo quasi un mese di degenza, potrebbe lasciare l'ospedale San Raffaele, già domani o giovedì. Era stato ricoverato il 5 aprile per una infezione polmonare insorta nel quadro di una leucemia mielomonicitica cronica, ma tutto dovrebbe essere rientrato.

Nel video l'intervento alla Camera di Paolo Ciani, deputato Partito Democratico, e Giorgia Meloni, presidente del Consiglio