Soddisfazione per le Olimpiadi, l'ad Rai Fuortes punta sui grandi eventi

L'amministratore delegato della Rai, Carlo Fuertes, parla di “ascolti straordinari” per il racconto delle Olimpiadi. Rai2 ha infatti registrato uno share del 15,8% nella copertura complessiva dei Giochi olimpici. Motivo per cui, afferma l'ad, “le risorse e le competenze Rai dovranno garantire nel futuro un servizio più completo, in linea con i tempi e con le nostre piattaforme, consentendo la visione lineare su più canali e l'utilizzo dei diritti digitali”. Il riferimento è alle imminenti Paralimpiadi e ai Mondiali di calcio in Qatar del prossimo anno.