Un minorenne ha perso la vita questa mattina a Bellaria. Secondo le prime ricostruzioni questa mattina, attorno alle 8, sarebbe precipitato dalla finestra di un hotel. Allertato immediatamente il 118, intervenuto con automedica e elisoccorso, ma per il giovane non c'è stato nulla da fare. Sul posto i Carabinieri per ricostruire la dinamica e la Polizia Municipale per regolare il traffico nella zona.