Tragedia in A14: camion si ribalta sulla rampa di uscita del casello di Rimini nord, muore 66enne

Incidente mortale nella tarda mattinata in A14, sulla rampa di uscita del casello di Rimini nord, in direzione di Ancona. Vittima un uomo di 66 anni mentre un 33enne ha riportato gravi ferite. Entrambi - come riportano i siti riminesi - erano a bordo di un mezzo pesante carico di cassette di mele, ribaltatosi proprio nell'affrontare la curva. Le cause del sinistro sono al vaglio delle forze dell'ordine: per il barese 66enne, già in condizioni disperate all'arrivo dei sanitari del 118, non c'è stato nulla da fare. Il 33enne, anche lui barese, è stato stabilizzato e quindi trasferito, con l'elisoccorso giunto da Ravenna, al Bufalini di Cesena. Sul posto anche vigili del fuoco e Polizia Stradale che ha disposto la chiusura della rampa per i rilievi.